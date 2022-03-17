Кілька разів рятувальники ліквідували загоряння.

У Сумській області рятувальники ДСНС неодноразово ліквідували загоряння, яке виникало в результаті артилерійського обстрілу в житловому секторі.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС у Telegram.

16 березня рятувальники Сумщини тричі залучалися до ліквідації пожеж, що виникали через обстріл ворогом житлового сектору в смт Велика Писарівка.

"Перший виклик на лінію екстреного виклику 101 надійшов о 22: 42. Місцеві жителі повідомили, що в результаті попадання ворожої артилерії загорілася господарська споруда. На місце події був направлений черговий караул. О 23:10 і о 23: 40 рятувальники повторно ліквідували загоряння на території цього населеного пункту, що виникало в результаті уражених артилерійських обстрілів", - повідомляється в прес-службі відомства.

Проте, попри всі складнощі, рятувальникам вдалося врятувати від знищення житлові будинки, господарські будівлі та інші будівлі. Робили це працівники ДСНС у перервах між обстрілами окупантів.

Нагадаємо, після обстрілу окупантів горить ринок" Барабашово " у Харкові.

Про загиблих або постраждалих від обстрілу району ринку Барабашово поки що не повідомляється.

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