Відомі також випадки катування та викрадення людей.

На Сумщині російські окупанти обстріляли лікарню в Тростянці, що спричинило великі руйнування.

Про це, підсумовуючи 23-й день війни – 18 березня, у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його інформацією, в результаті обстрілу загиблих немає.

"У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська… Стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя немає", – написав голова ОВА.

Також він підкреслив, що в кількох населених пунктах області залишається критична ситуація.

"Загалом, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Орки заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад. Відомі також випадки катування та викрадення людей", – наголосив Живицький.

При цьому посадовець зазначив, що окупантам сприяють у цьому окремі місцеві мешканці.

"Більшість із них (катувань та викрадення людей – УНІАН) відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на русскій мір. Я нагадаю – це недопустимо і тягне за собою 15 років ув'язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі!", – заявив Живицький.

Як повідомляв УНІАН, біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки.

Також 18 березня в Сумах після артилерійського обстрілу російськими військами загорілися склади з лакофарбовою продукцією, що належить приватній компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: