З 24 лютого поліція Житомирської області зафіксувала майже сотню порушень, що кваліфікуються як військовий злочин.

Понад 80 військових злочинів скоїли російські війська на території Житомирської області.

Про це йдеться на сторінці поліції Житомирської області у Facebook.

"На 16-й день війни станом на 11 березня поліцейські Житомирської області зібрали відомості для матеріалів понад 80 кримінальних проваджень за фактами вчинення військових злочинів російським агресором на території регіону. У половині випадків зібрані відомості свідчать про посягання на територіальну цілісність України", - пишуть поліцейські.

Повідомляється, що поліцейські територіальних підрозділів виїжджають і працюють на місцях надзвичайних подій, пов'язаних з проявами ворожої російської агресії, в тому числі ракетних обстрілів населених пунктів. Фіксуються всі обставини і наслідки, збираються і аналізуються інші відомості, що представляють інтерес для розслідування.

Водночас за минулу добу, 10 березня, до територіальних підрозділів поліції Житомирщини надійшли близько 800 повідомлень, кожне четверте з яких носило інформаційний характер. Поліцейські провели перевірку близько 300 осіб.

Нагадаємо, Росія може посилити терористичні методи ведення бойових дій.

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