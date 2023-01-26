За попередніми даними, без потерпілих і руйнацій.

У небі над Черкаською областю вночі збито російський ударний безпілотник іранського виробництва Shahed.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"Усю ніч російська погань тероризувала Україну. Але наші оборонці неба дали гідну відсіч. Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, знищено всі 24 "Шахеди", які застосував противник. Близько першої ночі над нашою областю силами ППО теж збито ворожу ціль. Попередньо без потерпілих і руйнацій", - повідомив Табурець.

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Водночас, він заявив, що небезпека зберігається й на ранок.

"У зв’язку із загрозою нових атак, по Черкащині можливі запобіжні відключення електроенергії", - додав Табурець.

Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Атака дронів-камікадзе

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Пуски ударних БпЛА окупанти провели з східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди". Всі вони знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України. Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

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