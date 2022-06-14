Обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури.

У небі над Івано-Франківською областю збито російську ракету.

Про це голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук повідомила у Telegram.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету", - заявила Онищук.

Як зазначила вона, на щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, на Львівщині сили ППО збили російську ракету над містом Золочів. Від уламків збитої ракети постраждали шестеро людей, у тому числі дитина.

Також сьогодні було збито ворожу ракету у Хмельницькій області й кілька ракет у Тернопільській області.

Війна Росії проти України: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

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На Херсонському напрямку йдуть бої за Давидів Брід.

ISW зазначає, що армія РФ провела безуспішний наступ на південний схід від Ізюма і на північ від Слов'янська. Ймовірно, окупанти створюють умови для штурму Сіверська і північно-західних українських наземних ліній зв'язку у Лисичанську.

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Всього ЗСУ знищили в боях вже близько 32,5 тисячі ворожих солдатів і тисячі одиниць військової техніки РФ.

На думку координатора міжнародних проектів Центру Разумкова, військового експерта Олексія Мельника, у війні РФ проти України близький перелом, армія Путіна втрачає потенціал.

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