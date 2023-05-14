Вночі окупанти атакували територію України з різних напрямків.

У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами Shahed-136/131, ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:

18 ударних дронів типу Shahed-136/131;

один ударний БпЛА типу "Ланцет";

два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";

чотири БпЛА (тип уточнюється);

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

"Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Нічна атака 14 травня

Вночі на території України оголошували масштабну повітряну тривогу, яка тривала до ранку. У багатьох областях працювала протиповітряна оборона. На даний час відомо про приліт у Тернопільській області. Крім того, у КМВА повідомили, що окупанти запустили в повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники. Там зазначили, що, ймовірно, це було зроблено для виявлення позицій української ППО.

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