Уламки від ракети розлетілися по селищу Миронівка Світловодської громади.

Зранку над Кіровоградщиною українська ППО збили ворожу ракету.

Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"156 доба війни. Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Зранку над селом Миронівка Світловодської громади спрацювало ППО. Збито крилату ракету. Вона розлетілася уламками по селищу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети наразі встановлюють", - зазначив він.

Райкович також поінформував щодо наслідків вчорашніх "прильотів". В результаті влучання двох "Калібрів", за ранковою інформацією медиків, із 25-ти госпіталізованих 1 залишається в дуже тяжкому стані, 9 – в тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості.

"Всі стабілізовані. Під постійним наглядом медиків. Будемо сподіватися, що з ними все буде добре", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.

Райкович повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб, ще 26 дістали поранень.

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