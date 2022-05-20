До того ж пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

У Верховній Раді України пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час воєнного стану та не повернулись упродовж місяця.

Про це повідомляє офіційний сайт ВРУ.

У законопроекті пропонують внести правки до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин, до яких відносять: заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування. Закон стосується також тих, хто втік до РФ.

До того ж пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні продовжать воєнний стан ще на 90 діб.

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