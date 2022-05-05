Битва тривала приблизно п'ять годин.

Під час наступу російських окупантів на півночі України під селом Количівка стався важкий бій. Протистояння з ворогами тривало близько п'яти годин, але українські захисники перемогли.

Подробицями цієї битви поділився командир Григорій з позивним "Афганець". Відео з його розповіддю опублікував Генштаб на своєму офіційному YouTube-каналі.

"Був найважчий бій. Це було десь сьомого числа [березня]. Десь після обіду. Прийшла команда, що є прорив російських окупантів, яких ми чекали зовсім на інших позиціях. Ну, настільки нахабно вони пішли через центр", — повідомив боєць.

Вороги почали наступати прямо по київській трасі на Чернігів. "Афганець" прийняв рішення швидкого реагування. У підрозділу в регіоні були розрахунки напоготові, які могли висунутися в будь-який квадрат і відпрацювати по противникам. Командир взяв з собою два з них, щоб прийняти бій.

"Бій тривав близько п'яти годин. Напевно, десь так, хоча насправді здавалося, що 15-20. Було вже дуже темно, коли він завершився. Ми спалили практично всю колону, яка рухалася в цьому напрямку. Я вважаю, що [ми] не дали увійти ні в Чернігів, ні в Количівку, де знаходилися мирні жителі", — продовжив "Афганець".

Командир подякував своєму особовому складу за участь у битві. Бій був вкрай важким: підрозділ обстрілювали з артилерії, "Градів" і мінометів.

"Я хочу про себе і про свій підрозділ сказати, що противник нас просто недооцінив. Вони думали, що вони можуть все: так нахабно піти, відкрито по київській трасі на Чернігів. Вони думали, що пройдуть так званим транзитом. Але у них цього не вийшло", — підсумував "Афганець".

Нагадаємо, на початку квітня ЗСУ звільнили Чернігівщину від окупантів. Зараз проходить розмінування територій регіону, які були тимчасово захоплені. Загроза ракетних ударів по області зберігається.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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