Колаборантка мешкала у Куп'янському районі.

На Харківщині дівчина бажала смерті українцям. 24-річній колаборантці заочно повідомили про підозру, адже вона публічно заперечувала збройну агресію РФ.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, мешканка смт Шевченкове Куп’янського району активно та публічно підтримувала дії країни-агресора проти України. 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України) заочно повідомлено про підозру.

"Підозрювана повторювала кремлівські наративи та додавала, що "нас прийшли звільняти, щоб краще жилося", - розповіли у прокуратурі.

Відео дня

Зрадники та колаборанти

Нещодавно стало відомо, що на Донеччині начальник складу вкрав військове майно на понад мільйон гривень. Підозрюваний упродовж лютого-грудня на території Донеччини та Дніпропетровщини налагодив незаконний збут військового майна.

Окрім цього, на Сумщині зрадник отримав 15 років в'язниці за "злив" окупантам даних про позиції ЗСУ. Чоловік та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідданих. Також стало відомо, що екс-нардепу п'ятьох скликань повідомили про підозру у посяганні на цілісність України.

Вас також можуть зацікавити новини: