Начальнику продовольчого складу повідомлено про підозру за фактом привласнення військового майна із зловживанням службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Повідомлено про підозру начальнику складу на Донеччині за розкрадання військового майна на понад 1 млн грн.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, підозрюваний упродовж лютого-грудня на території Донеччини та Дніпропетровщини налагодив незаконний збут військового майна.

"Привласнивши обмундирування - взуття, одяг, шоломи, бронежилети, а також 15 тисяч пачок цигарок, він вивіз вказане майно з території тилового пункту управління військової частини з метою подальшого незаконного збуту. Таким чином державі завдано збитків на понад мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

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Начальнику продовольчого складу повідомлено про підозру за фактом привласнення військового майна із зловживанням службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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