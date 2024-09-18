Українські захисники успішно утримують свої рубежі, зазначив командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади.

На захід від окупованого міста Бахмут російські загарбники вже два місяці не можуть просунутися далі.

Про це командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Микола Зінько сказав в ефірі телеканалу "Київ24". "Перш за все, успіхом напевне можна назвати те, що ми стоїмо на тих рубежах, на яких стояли і місяць тому, і два. Тобто, саме у цьому і є якраз наш успіх, що ми продовжуємо оборонятися, ми не даємо ворогу просунутися ні на жоден метр української землі", - наголосив Зінько.

Він сказав, що українська оборона в районі Бахмута ефективна. "Ми знищуємо ворога і забезпечуємо боєздатність", - додав Зінько. Також він зазначив, що ворог має можливість ховатися у зеленій гущавині за щільним листям. У таких умовах проблематично виявляти окупантів, у тому числі за допомогою тепловізійного квадрокоптера.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Збройних сил України Олег Калашніков зазначив, що на напрямку міста Часів Яр (розташоване поряд з Бахмутом) у російських загарбників немає значних здобутків, відбуваються бойові "гойдалки".

За його словами, на деяких локаціях загарбники можуть здобувати українські позиції, але потім Сили оборони України можуть окупантів звідти вибивати.

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