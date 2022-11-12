Таким жестом одне з підприємств вирішило "підтримати" рідних окупантів.

У Якутії (РФ) сім'ям "мобіків" подарували туші оленів. Таким способом місцеве підприємство "підтримало" рідних "гарматного м'яса".

Оленину видало оленярсько-промислове підприємство "Арктика" з ініціативи адміністрації району, пише одне з місцевих видань.

"Сім'ї мобілізованих були раді такій допомозі", – пишуть пропагандисти, публікуючи світлини.

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Зазначається, що після оголошення часткової мобілізації влада "активно надає допомогу" сім'ям "мобіків", зокрема продукти харчування, грошові виплати та пільги. Раніше мер Якутська Євген Григор'єв одноразово роздавав сім'ям "мобіків" безкоштовний борщовий набір.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Замість обіцяних попередніх навчань багатьох мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту прикривати відступаючі підрозділи.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

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