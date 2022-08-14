У зв'язку з цим окупанти активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих, зокрема медиків і вчителів.

Наступні тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині. У зв'язку з цим окупанти активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих, зокрема медиків і вчителів.

Про це повідомив депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань.

Він додав, що від завтра окупанти планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити свою пропагандистську роботу. Також росіяни поширюють серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розказують про фашизм на Заході України.

І так у всьому – ліплять картинку, але й те виходить невміло й погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але й тих росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде – написав Хлань.

Окупанти продовжують зазнавати суттєвих втрат

За словами Хланя, росіяни рахують 200-х і 300-х, бо по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS. Він зазначив, що пошкоджені мости не дають росіянам можливості підвезти підкріплення, пальне та їжу. Своєю чергою понтонні переправи повільні, тому об’єми зовсім не ті, які їм потрібні.

Будуть лізти, складати – ми вбивати і руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов’язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору росте. Будемо чекати, що новий тиждень принесе нам нові перемоги і багато "хороших" мертвих орків – додав Хлань.

Нагадаємо, вчора, 13 серпня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що керівний склад російських окупантів залишає правий берег Дніпра.

Також повідомлялось, що після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів почали тікати в Мелітополь.

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