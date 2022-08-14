Міські сили опору будуть раді їх зустріти.

Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів почали тікати в Мелітополь. Міські сили опору будуть раді їх зустріти.

Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Ведуча запитала міського главу про заяву керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо втечі командирів окупантів з Херсонської області за Дніпро.

Федоров відповів: "Якраз після слів Віталія всі повідомляють про те, що вони [командири] передислокуються до міста Мелітополя. Тож наші сили опору, партизанський рух, будуть раді їх зустрічати".

Далі мер пояснив, чому окупанти тікають саме в Мелітополь. Це найближча точка до Криму, і звідси вороги хочуть вести "якесь командування". Зараз здійснюються спроби встановити, хто саме з окупантів перебрався в місто, щоб передати інформацію українським спецслужбам.

Нагадаємо, вчора, 13 серпня, Кім заявив про переміщення всього керівного складу окупантів у Херсонській області за Дніпро. За його словами, підрозділи рашистів на лівому березі залишилися без командирів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: