Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів почали тікати в Мелітополь. Міські сили опору будуть раді їх зустріти.
Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
Ведуча запитала міського главу про заяву керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо втечі командирів окупантів з Херсонської області за Дніпро.
Федоров відповів: "Якраз після слів Віталія всі повідомляють про те, що вони [командири] передислокуються до міста Мелітополя. Тож наші сили опору, партизанський рух, будуть раді їх зустрічати".
Далі мер пояснив, чому окупанти тікають саме в Мелітополь. Це найближча точка до Криму, і звідси вороги хочуть вести "якесь командування". Зараз здійснюються спроби встановити, хто саме з окупантів перебрався в місто, щоб передати інформацію українським спецслужбам.
Нагадаємо, вчора, 13 серпня, Кім заявив про переміщення всього керівного складу окупантів у Херсонській області за Дніпро. За його словами, підрозділи рашистів на лівому березі залишилися без командирів.
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