У тому числі йдеться про бойові реактивні літаки, зокрема Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" і системи протиракетної оборони С-400.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Росія перекинула до Білорусі найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".

Як йдеться у стенограмі на сайті НАТО, про це Столтенберг заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським.

"Ми тільки що обговорили продовження воєнного нарощення Росії в Україні і біля неї, яке зараз сягнуло понад 100 тисяч військових. Впродовж останніх днів ми бачили значне переміщення російських воєнних сил у Білорусь. Це є найбільшим російським розміщенням там з часів холодної війни", - наголосив Столтенберг.

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Зокрема, за його словами, йдеться про очікувані 30 тисяч боєздатних військових, сили спеціальних операцій "Спецназ", бойові реактивні літаки, в тому числі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" і системи протиракетної оборони С-400.

Він додав, що йдеться про широкий перелік сучасних воєнних можливостей. "Усе це буде поєднуватися з щорічними навчаннями ядерних сил Росії, які, як очікується, відбудуться цього місяця", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар нагадав, що НАТО закликає Росію до деескалації.

"Будь-яка подальша російська агресія матиме серйозні наслідки і дорого обійдеться", - сказав Столтенберг.

Водночас він додав, що Альянс готовий до діалогу.

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