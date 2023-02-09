Особливий акцент зроблять на вихованні "управлінців" на тимчасово окупованих територіях України. Їм хочуть донести "геополітичні лінії" Росії.

Кремль має намір організувати уроки ідеологічного виховання для регіональних чиновників, щоб навчити їх правильно розуміти геостратегію Росії в контексті "української кризи".

Про це йдеться в тематичному плані російської пропагандистської організації "Знання" на 2023 рік, з яким ознайомилися Ведомости.

Повідомляється, що саме лектори "Знання" читатимуть відповідні лекції зі становлення російської державності, її ідентичності, а також про геополітичну роль РФ "в контексті української кризи". Також розглядатимуться теми мінських угод, цілі та стратегії НАТО, фальсифікація історії та вплив війни на російську економіку.

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Основною аудиторією, за задумом Кремля, стануть регіональні та муніципальні чиновники. Окремий акцент зроблять на вихованні "управлінців" на тимчасово окупованих територіях України.

"Люди там ще не занурилися в російську реальність, і їх потрібно додатково переформатувати, доносити до них наші "геополітичні лінії", стратегії та управлінські практики", – каже близьке до Кремля джерело.

Наразі Кремль обирає майданчик для проведення лекцій. Передбачається, що лектори проводитимуть "заняття" в одному з університетів адміністративного центру.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі ідеології російського "рашизму", на думку істориків, знаходиться поглинання "Великоросією" України та Білорусі. До створення цієї ідеології доклав руку не тільки президент РФ Володимир Путін, але і безліч організацій, які діють під його керівництвом.

Товариство "Знання" - основна діяльність

Товариство "Знання" - російська просвітницька й пропагандистська організація, сформована в Радянському Союзі й Росії в 1947 році. Спочатку члени "Знання" займалися просвітницькою діяльністю та антирелігійною пропагандою серед населення, читаючи відповідні лекції під керівництвом комуністичної партії.

Після значної реорганізації організації та її фактичного розпаду у 2016 році, президент РФ Володимир Путін підписав указ про створення нової просвітницької організації для ідеологічної "обробки" населення Росії. Засновником організації вважається Міністерство освіти й науки РФ.

У травні 2021 року генеральним директором "Знання" обрали Максима Древаля, який активно співпрацює зі спікерами Держдуми РФ, поширюючи політичну пропаганду. Організація навіть запустило просвітницьку премію Росії "Знання" за підтримки Володимира Путіна.

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