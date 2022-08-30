У Штатах відзначають, що Росія історично не досягала цільових показників чисельності особового складу.

США вважають, що указ президента Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності російських збройних сил з 1,9 до 2,04 млн осіб "навряд чи увінчається успіхом".

"Росія історично не досягала цільових показників чисельності особового складу", - заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає CNN.

Чиновник додав, що "будь-який додатковий персонал, який Росія зможе зібрати до кінця року, може фактично не збільшити загальну російську... бойову міць "через заходи, вжиті Росією для збільшення набору, таких як "скасування верхньої вікової межі для новобранців, а також шляхом вербування ув'язнених".

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"Багато хто з цих новобранців були помічені як літні, непридатні і погано навчені", - сказав чиновник, який повторив, що до вторгнення Росії в Україну Росії "може вже не вистачати 150 000 чоловік для своєї мети в мільйон чоловік".

Нагадаємо, Путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців. Згідно з опублікованим в мережі документом, указ підписаний російським президентом 25 серпня. Він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

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