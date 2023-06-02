Для захисту мешканців міста здебільшого використовуються об’єкти подвійного призначення.

Наявні працюючі захисні споруди Києва можуть убезпечити 2,8 млн людей.

Про це під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

"Сьогодні ми використовуємо той обсяг захисних споруд, який є. Він дозволяє нам одночасно захистити 2,8 млн чоловік - водночас спустити під землю", - сказав Ткачук.

Відео дня

За його словами, збільшувати фонд захисних споруд планується переважно за рахунок ремонту підвальних приміщень, які є, а також узгоджується питання про будівництво сховищ під стадіонами.

"Є пропозиції Департаменту архітектури і будівництва, щоб під стадіонами вже починали будувати підземні паркінги, які будуть використовуватись як об’єкти подвійного використання. Але це довга історія, на роки. Бачу вихід поки виключно у проведенні ремонтних робіт, відновленні того парку підвалів, які вже є в нашому місті. Як я вже казав, ми перевірили з 2014 року більш ніж 13 тис підвалів", - уточнив Ткачук.

Він повідомив, що за цей рік фонд захисних споруд міста збільшений на 127 об’єктів за рахунок виконання ремонтних робіт, введення в експлуатацію нових підвальних приміщень.

"Багато захисних споруд ховають від нас, особливо приватна форма власності, які не бажають, щоб їх використовували як захисні споруди. Але ми ведемо постійну роботу з цим і намагаємось збільшити фонд", - також сказав Ткачук.

Загалом, за його інформацією, зараз у фонді 4655 тис об’єктів цивільного захисту, з яких 514 - сховища і 4141 - укриття або об’єкти подвійного використання. З загального числа захисних споруд 2504 - комунальні, 1137 - приватні, 244 - державної власність і "інші об’єкти" – до 20.

Ткачук нагадав, що категорія "сховища" – це захисні категоровані споруди, які знаходяться на підприємствах і передбачені для захисту працюючої зміни (мають герметичні двері, вентиляційні установки, дизельгенератори).

"Для захисту мешканців міста здебільшого використовуються об’єкти подвійного призначення - підвали, напівпідвали, заглиблені станції метро, підземні паркінги та підземні переходи. Таких об’єктів у нас більше 4 тис. Це найпростіші укриття, які передбачені для перебування не більше 3-х годин. В ньому повинна бути лава, освітлення, вентиляція. На дверях повинна бути табличка, хто відповідальний, контактний телефон", - зауважив він.

Ткачук також повідомив, що після завершення навчального року укриття у закладах продовжать приймати людей. Сьогодні , за його словами, питання подальшої роботи цих сховищ було також розглянуто на засіданні міської постійної комісії ТЕБ та НС.

"Школи будуть працювати і пускати всіх до укриттів. Буде охорона, яку забезпечить комунальна організація "Муніципальна охорона", добровольчі формування територіальної громади можна залучати", - сказав він.

Водночас Ткачук підкреслив, що не всі ДНЗ Києва забезпечені сховищами.

"Приблизно з 1 тис навчальних закладів, які ми маємо сьогодні в місті, приблизно 300 з хвостиком мають захисні споруди. І то, ці захисні споруди розраховані на загальну кількість учнів і адміністративного апарату, які знаходяться у школі. І маємо ситуацію, коли в школі 2-3 тис учнів, а захисна споруда розрахована на 300 чоловік. Отже одночасно в школі може знаходитись не більше 300 учнів з адміністративним апаратом. Тому останній рік ми маємо дистанційне навчання, тільки молодші класи виходять на навчання", - пояснив він.

Ситуація з укриттями в Києві: це варто знати

Як відомо, сьогодні, 2 червня, Кличко поінформував, що ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів - обовʼязкове до виконання всім установам і закладам.

У травні радник міського голови та депутат Київради Дмитро Білоцерковець сказав, що в Києві живе понад 3,6 млн людей, зауваживши, що кількість людей майже повернулась до позначки перед 24 лютого 2022 року - 3,9 млн людей.

Вчора, 1 червня, після трагедії з загибеллю біля укриття в Деснянському районі столиці трьох людей (двох жінок і дитини), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері сховища, у КМДА завили, що ключі від укриттів повинні бути не тільки у комендантів балансоутримувача, а й у мешканців будинків поряд.

Наразі обставини загибелі людей розслідують правоохоронці, СБУ та прокуратура.

Міський голова Кличко вчора звернувся до Офісу Президента та уряду про відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття.

Вчора ж під час прес-брифінгу директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук зауважив, що відповідальність за укриття несе безпосередньо балансоутримувач. Наразі в місті є сховища трьох форм власності: державної, комунальної і приватної. За його словами, балансоутримувач визначає коменданта та відповідальних осіб, які повинні відчиняти сходвища під час повітряної тривоги 24/7 і надавати вільний доступ громадян.

Ткачук порадив, якщо людина прийшла і сховище закрито, то можна телефонувати 101 або 15-51. Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби приїдуть і зріжуть замок, запевнив він, додавши, що це буде зроблено навіть якщо приватна форма власності.

Вас також можуть зацікавити новини: