Сьогодні вже прийнято рішення про те, щоб укриття були відчинені постійно.

У КМДА завили, що ключі від укритів повинні бути не тільки у комендантів балансоутримувача, а й у мешканців будинків поряд.

Про це під час прес-брифінгу сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, коменуючи ситуацію з доступом людей до укриттів, який не завжди є під час повітряної тривоги.

"Ми наполягаємо на тому, що ключі від сховищ повинні бути не тільки у комендантів, відповідальних осіб балансоутримувача, а й у активних мешканців будинків, які проживають поруч, які можуть теж паралелньо відчинити ці сховища… Балансоутримувач повинен видати ключі для всіх бажаючих, хто мешкає в будинку, хто використовує це сховище. Закон це не забороняє. І ми неодноразово доводили цю інформацію до балансоутримувачів", - підкреслив Ткачук.

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За його словами, сьогодні вже прийнято рішення про те, щоб укриття були відчинені постійно.

"До цього були розмови про те, що ми не можемо тримати їх постійно відчиненими, тому що там зроблено ремонтні роботи, безхатченки будуть організавувати собі притудок у цих сховищах. Але ми не маємо іншого виходу як тримати їх в постійно відкритому стані, тому що останні декілька днів ми почали отримувати удари балістичними ракетами", - додав Ткачук.

Керівник департаменту підкреслив, що відповідальність за укриття несе безпосередньо балансоутримувач. Наразі в місті є сховища трьох форм власності: державної, комунальної і приватної.

"Балансоутримувач визначає коменданта та відповідальних осіб, які повинні відчиняти сходвища під час повітряної тривоги 24/7 і надаваати вільний доступ громадян… Якщо людина прийшла і сховище закрито громадяни можуть набирати 101 або 15-51. Рятувальники нашої комунальної аварійно-рятувальної служби приїдуть і зріжуть замок. Навіть якщо приватна форма власності. Цю відповідальність я беру на себе", - сказавв Ткачук, зауваживши, що такі роботи вже виконували в лютому минулого року і в інших місяцях, коли були активні бойові дії.

За його словами, після останнього обстрілу надійшли скарги від мешканців щодо закритих 22 укриттів. Ці укриття вже перевірені. Він запевнив, що загалом всі сховища перевіряються посійно.

"У райадміністраціях є відділи цивільного захисту, які разом з ДСНС проводить постійний контроль і регування на скарги, які приходять по кокретним адресам. Але коли ми приходимо з перевіркою – у всіх все добре, але вночі, під час повітряної тривоги – коменданти не приходить і не відчиняє", - сказав Ткачук, пояснивши, що зідно з чинним законодавством сьогодні покарання щодо невиконання заходів цивільного захисту –лише адміністративне, навіть не кримінальне.

Також за його інформацією, під час перевірок зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами. Хоча, як зауважив він, місто в цьому році виділило 350 млн грн для проведення відповідних ремонтних робіт в підвальних приміщеннях.

Як повідомив Ткачук, з 2014 року в місті перевірили майже 13 тис підвальних приміщень, але лише тільки близько 3,5 тис відповідали первинним вимогам для того, щоб їх могли викорситосувати як захисні споруди.

"В нашому мітсі дійсно є дуже багато підвальних приміщень, але вони не пристосовані, їх треба ремонтувати", - резюмував він.

Останнє сховище, яке було збудовано у Києві, – в 1985 році.

Ткачук також повідомив, що наразі у департаменті працюють правоохороні органи.

"На даний час прокуратура вже працює в нашому депратменті. Вилучаються документи, ми надаємо інформацію про звернення громадян, як ми реагували, які ми робили дії. Ці наші дії зараз оцінює прокуратура, правоохоронні органи. Ми з ними співпрацюємо", - сказав Ткачук.

Загибель людей біля укриття

Сьогодні вночі російські війська атакували Київ 10 балістичними ракетами "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Українська протиповітряна оборона збила всі ракети, однак від уламків постраждали 19 людей. Із них троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. З 16 травмованих 9 людей госпіталізували, одна з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу, у тому числі 1 дитина.

Відомо, що дві жінки і дитина загинули в Деснянському районі столиці. Вони прямували в укриття у місцевій поліклініці. Чоловік одніє з загиблих розповів журналістам, що двері до укриття виявилися зачиненими. Наразі обставини розслідують правоохоронці, СБУ та прокуратура.

Внаслідок атаки пошкоджені три школи, дитячий садочок, шість будинків та поліцейський відділок.

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