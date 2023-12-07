Секретар РНБО закликає виявляти спокій і твердість.

Україна не відмовиться від захисту жодного клаптика землі, як би в інших країнах не голосували за законопроекти з підтримки України. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив у мережі X (Twitter).

"Спокій і твердість. Незалежно від того, хто, де і як проголосував у будь-якій країні світу, ми не припинимо захищати нашу державу, ми не відмовимося від жодного клаптика нашої землі та не пробачимо жодного вбитого або скаліченого. Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю і будемо далі нищити російську потвору", - написав Данілов.

Зокрема, секретар РНБО підкреслив, що "з кожним днем, з кожним важким, але потрібним уроком, ми дорослішаємо та стаємо більш міцними".

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"Ми зрозуміли, що не зважаючи на людський прогрес у світі, знову головним пріоритетом стає сила, і тому Сили оборони України є і залишаються нашим найкращим гарантом безпеки, надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної конʼюнктури та невиконання взятих міжнародних безпекових зобовʼязань", - відзначив Данілов.

Військова допомога США Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі за київським часом Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроекту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування.

Згодом посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова висловила сподівання, що військова допомога США для України все ж таки буде підтримана обома палатами Конгресу США до Різдва.

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