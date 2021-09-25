Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевняє, що рішення щодо відкриття вогню у відповідь ухвалюють командири на місці.

Українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків на Донбасі.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він пояснив зменшення кількості обстрілів з боку терористів саме тим, що ЗСУ відповідають їм зворотнім вогнем.

"ЗСУ виконують все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв", – сказав Залужний.

Головнокомандувач запевняє, що рішення щодо відкриття вогню у відповідь ухвалюють командири на місці. Вони ні в якому випадку не узгоджують їх з командуванням у Києві.

"Як головнокомандувач ЗСУ кажу вам: немає жодної заборони. Командири мають застосовувати всі наявні сили і засоби, наявні методи, які в них є, для того, щоб зберегти життя та здоров’я своїх підлеглих", – підсумував Залужний.

Читайте такожЗСУ не фіксують повернення російських військ у місця дислокації після навчань з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілів в районі проведення операції Об'єднаних сил дістав поранення один український воїн. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

З початку доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, наголосили у штабі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Закелова