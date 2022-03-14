Навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе.

Окупанти обстріляли очисні споруди Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення (Запорізька область).

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"У результати обстрілу військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, який знаходиться у селі Верхня Криниця, зруйновано декілька важливих об’єктів. Крім руйнування адміністративної будівлі пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води міста Василівка на очисні споруди каналізації", - зазначив він.

Старух пояснив, що навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Неочищені води потрапляють просто до річки.

"Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до річки Дніпро без будь-якого очищення. За першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені", - резюмував він.

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