Втім, за словами радника міністра внутрішніх справ, ситуація залишається достатньо складною.

Ніч в Україні пройшла відносно спокійно, але ситуація залишається достатньо складною.

Про це під час телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"В цілому ця ніч пройшла відносно спокійно порівняно з багатьма попередніми ночами, але дуже рано ще розслаблятися, тому що я вчора і сьогодні зранку читаю дуже багато постів про те, що ми вже майже перемогли, але ми всі пам’ятаємо спортивний принцип, що матч іде до фінального свистка. Тому в даному випадку дуже рано ще розслаблятися. Ворог ще дуже сильний. Вони пробують робити щось під Києвом. Вони пробують на північному напрямку концентруватися. Вони пробують прориватися до Ізюму і хочуть захопити Ізюм, хоча це не вдається, на щастя. Наші війська працюють просто на відмінно, але в цілому ситуація все ще залишається достатньо складною", - сказав він.

Розпочата чотирнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони Києва відбиває наступ противника, завдає вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

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