На Одещині ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі, у Києві – пошкоджено медзаклад.

Вночі російська армія атакувала Україну понад 130 ударними безпілотниками, внаслідок чого у Києві та Одесі є поранені та руйнування.

Зокрема, за даними мера Києва Володимира Кличка, на правому березі міста працювала ППО. Внаслідок ворожої атаки, у Дніпровському районі через падіння уламків БпЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева у дворі. Поранено охоронця поліклініки – чоловіка госпіталізували. Окрім того, уламки ворожого безпілотника впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури у Святошинському районі столиці.

Як повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури, у ніч проти 29 листопада збройні сили РФ здійснили чергову масовану атаку за допомогою БпЛА по Одещині.

Відео дня

"В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали семеро людей", - розповіли у відомстві.

Також ворог поцілив по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), яке здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

У регіональному главку Нацполіції уточнили, що у трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін тощо.

"Наразі відомо, що поранення отримали семеро людей. Точна інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється", - звернули увагу у поліції.

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, чотирьох з семи постраждалих госпіталізовано, серед них – одна жінка у тяжкому стані, інші — у стані середнього ступеня тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці.

Атака ворожих безпілотників у ніч на 29 листопада – деталі

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 листопада противник атакував Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 було збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 41 БпЛА – локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, один безпілотник повернувся в Росію. Крім того, внаслідок атаки РФ у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: