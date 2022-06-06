Допомога США Україні передається на підтримку правоохоронних органів.

Сполучені Штати Америки передають Україні рятувальне обладнання на суму 50 млн доларів.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

"ДСНС, Національна гвардія і Національна поліція України проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах. Пишаємося зміцненням нашого партнерства з МВС України... На підтримку правоохоронних органів України надаємо рятувальне обладнання вартістю 50 млн доларів. Більше допомоги вже в дорозі", - зазначила Брінк.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на українську територію. Кремль навіть не оголосив війну українській державі. Через окупантів лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Влада США вирішила допомогти Києву.

19 травня американський Сенат затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів. 21 числа відповідний проект закону підписав президент Штатів Джо Байден.

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