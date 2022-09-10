У ворожих командних пунктах, казармах і базах з ремонту та обслуговування техніки була "бавовна", поділився голова Луганської обласної військової адміністрації.

У результаті вибухів у Кремінній російські окупанти втратили до 400 осіб особового складу та багато одиниць важкої техніки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Кремінній "бавовна" відбулася в декількох місцях – у командних пунктах, казармах, базах з ремонту та обслуговування техніки й у місцях накопичення техніки, яка перекидалася на інші напрямки", – зазначив він.

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За словами голови ОВА, втрати російських окупантів в результаті цих вибухів становлять до 400 осіб особового складу та близько 100 одиниць важкої техніки.

Гайдай наголосив, що варто очікувати на новий "врожай бавовни".

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що російські окупанти захопили Кремінну.

Збройні Сили України гідно борються із загарбниками. 3 вересня Сергій Гайдай повідомив, що армія нашої країни завдала ударів по Кремінній, і вдалося ліквідувати понад 300 ворогів.

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