Сергій Гайдай розповів, що останні кілька днів у окупованій Кремінній для окупантів стали вкрай "запальними".

ЗСУ завдали ударів по Кремінній в Луганській області, внаслідок чого вдалося ліквідувати більше 300 російських окупантів.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Він розповів, що останні декілька днів були "яскравими" у місті.

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"У нас кілька днів поспіль у Кремінній щось відбувається. Якісь постійні "хлопки". І там лише за кілька днів близько батальйона, понад 300 людей загинуло. І величезну кількість техніки теж там знищено. Це тільки Кремінна", - повідомив очільник ЛОВА.

Так Гайдай заявив, що більшість більш-менш професійних рядох військових РФ вже загинули.

"Тих, кого наберуть далі - це м'ясо. Це не професійні військові. Це реально гарматне м'ясо, яке на полі бою, в сучасних умовах та в умовах того, що противник - це українська армія, яка є найпрофесійнішою на сьогодні в Європі - вони просто гинутимуть у геометричній прогресії", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, втрати РФ у війні з Україною впритул наблизилися до нової психологічної позначки – склали приблизно 49 050 осіб.

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