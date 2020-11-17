За фактом розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці прифронтового міста Авдіївка на Донеччині виявили масштабний схрон з боєприпасами, який було розташовано у будівлі покинутого кінотеатру.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Власників небезпечної знахідки наразі встановлюють.

"Міни, гранати, РПГ, запали до гранат були вилучені з місця події та спрямовані на експертизу. Решта боєприпасів, які перебували у неналежному стані і являли собою загрозу, були передані піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації", - йдеться у повідомленні.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими ркчовинами.

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Автор: Юрій Годован