Правоохоронці прифронтового міста Авдіївка на Донеччині виявили масштабний схрон з боєприпасами, який було розташовано у будівлі покинутого кінотеатру.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Власників небезпечної знахідки наразі встановлюють.
"Міни, гранати, РПГ, запали до гранат були вилучені з місця події та спрямовані на експертизу. Решта боєприпасів, які перебували у неналежному стані і являли собою загрозу, були передані піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації", - йдеться у повідомленні.
За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими ркчовинами.
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