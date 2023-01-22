Наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів.

За добу українські воїни відбили ворожі атаки в районі 10 населених пунктів на Донбасі.

Зокрема, відбито чергову зухвалу атаку ворога на Бахмут, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар'їнка і Побєда на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

У Генштабі також повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників.

Ситуація в Донецькій області - бої за Бахмут

Ворог веде наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках та продовжує спроби наступу на Бахмутському напрямку. Як зазначають в Генштабі, тут окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації. Українські військові ціною надзусиль стримують ворожий наступ на "українську фортецю".

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що сам по собі Бахмут і не має ані оперативного, ані стратегічного значення. Утім його оборона є стратегічно обґрунтованою операцією, бо ж Україна заплатила б значну ціну, якби російським військам вдалося легко взяти місто.

Напередодні німецька розвідка також констатувала, що успіх окупантів на цьому напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України.

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