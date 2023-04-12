Українських воїнів атакували десятки найманців, зазначили у ДПСУ.

У місті Бахмут Донецької області понад 20 штурмовиків російської приватної компанії "Вагнера" намагалися непомітно наблизитися до позицій українських прикордонників, але це їм не вдалося.

Українські воїни зі спостережного пункту помітили супротивників та почали стріляти по них на ураження, після чого вороги намагалися сховатися у напівзруйнованій будівлі, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України у Telegram.

У ДПСУ додали, що ворогу не вдалося заховатися у цій будівлі - по ній вдарили українські воїни. У ході бою сім штурмовиків-"вагнерівців" ліквідовано, 12 - отримали поранення, а решта - накивали п’ятами.

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Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

За Бахмут вже тривалий час йдуть бої. Командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковника Олександр Сирський повідомив, що наші воїни вже виснажили вагнерівців, і тепер РФ змушена залучати до боїв десантників та спецпризначенців.

Загарбники зазнали величезних втрат на нашій землі. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 180 050 окупантів. Також ліквідовано багато ворожої техніки, зокрема, 7 043 бойових броньованих машин.

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