РФ атакувала Одесу: в передмісті пошкоджені будинки та 'Нова пошта', є поранені

Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Сьогодні вдень окупаційна армія РФ атакувала Одесу та Одеський район ударними безпілотниками, внаслідок влучань сталося пошкодження житлових будинків, магазинів, є поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, тривогу було оголошено близько 12:10, населення попередили, що на місто йдуть ударні безпілотники. Незабаром стало чути дзижчання БпЛА, які пролітали над житловими будинками, та стрілянину.

Згодом начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру регіону.

Відео дня

"В Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних авто. На жаль, наразі відомо про чотирьох постраждалих", - повідомив посадовець.

За його словами, інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Пізніше Кіпер оприлюднив дані про постраждалих. Це двоє чоловіків та дві жінки віком від 38 до 65 років.

"Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, інші – у стані середнього ступеня тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - додав він.

У соцмережах очевидці повідомляють, що внаслідок атаки спалахнули пожежі, зайнялися щонайменше п’ять автомобілів, пошкоджено магазин "Вина світу", здалеку видно чорний дим.

Оновлено о 15:10. Кількість постраждалих внаслідок атаки по Одеському району зросла до восьми, серед них – 12-річна дитина, повідомив Кіпер.

Інші атаки на Одесу

Пізно ввечері 25 травня армія РФ вдарила по Одесі балістичною ракетою. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури, вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч. Загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення.

Вночі 18 травня РФ атакувала Одесу великою кількістю ударних безпілотників – тоді у місті були зруйновані та пошкоджені понад 20 житлових будинків. Постраждали двоє цивільних – 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. У Київському та Приморському районах обласного центру зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: