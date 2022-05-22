Через окупантів в Донецькій області є руйнування, пошкоджено багато будівель, та загинули люди.

На Донеччині за добу російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів, є загиблі та поранені.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, руйнувань зазнали 58 цивільних об’єктів - понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Згідно з повідомленням, ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".

"Унаслідок обстрілу міста Миколаївка Краматорського району пошкоджено близько 10 приватних будинків, 2 з них зруйновані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські задокументували воєнні злочини РФ, відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Влада РФ назвала дії в нашій державі "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" українців.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, в тому числі й у Донецькій області, були жертви та постраждалі.

Пізніше вороги пішли у наступ на частині сходу української держави.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що з 23 травня комендантська година у регіоні стане коротшою - триватиме з 21:00 до 05:00. У цей же проміжок часу потрібно дотримуватися світломаскування.

Вас також можуть зацікавити новини: