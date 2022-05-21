На частині сходу України комендантська година тепер буде трохи коротша.

На Донеччині влада змінила тривалість комендантської години.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині", - зазначив він.

З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00.

"Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил - це питання особистої та громадської безпеки", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Російська влада не оголосила Україні війну - супротивник стверджує, що йде "спецоперація", мета якої, зокрема, "денацифікація" громадян української держави.

Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів, в тому числі й у Донецькій області, були жертви та постраждалі.

Пізніше супротивник пішов у наступ на частині сходу нашої країни.

З кінця квітня в Донецькій області комендантська година та режим світломаскування діяли з 20:00 до 05:00.

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