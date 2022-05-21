На Донеччині влада змінила тривалість комендантської години.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині", - зазначив він.
З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00.
"Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил - це питання особистої та громадської безпеки", - наголосив Кириленко.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Російська влада не оголосила Україні війну - супротивник стверджує, що йде "спецоперація", мета якої, зокрема, "денацифікація" громадян української держави.
Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів, в тому числі й у Донецькій області, були жертви та постраждалі.
Пізніше супротивник пішов у наступ на частині сходу нашої країни.
З кінця квітня в Донецькій області комендантська година та режим світломаскування діяли з 20:00 до 05:00.