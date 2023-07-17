Спочатку евакуйованих розмістять у Харкові.

Через небезпеку з 9 населених пунктів Вовчанської територіальної громади Харківської області в обов'язковому порядку евакуюють дітей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону. "Ми на Раді оборони області ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації дітей... Ми маємо вивезти 194 дитини", - уточнив деталі Синєгубов.

Він додав, що людей вивезуть у Харків, а далі будуть питати, де б вони хотіли бути. "Ми ставимо в пріоритет (виїзд) за межі Харківської області, але люди не хочуть виїжджати далі, ніж місто Харків. У нас місця зарезервовані як по місту Харків, так і по інших областях – Полтавська, Рівненська, інші області", розповів він і додав, що люди виїжджають неохоче.

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Проте, за словами Синєгубова, ці населені пункти щодня обстрілюють і серед мирного населення часто бувають поранені.

Обов'язкова евакуація в Україні

Обов'язкова евакуація спочатку розповсюджувалась лише на Донецьку область. Потім її запровадили ще у трьох областях.

А 11 липля почалася евакуація жителів окремих районів Сумської області. Місцева влада підкреслила, що евакуація буде проходити за бажанням. Насильно ніхто нікого не буде вивозити. З 15 липня евакуюватись із Сумської області можна безкоштовно на спеціальному евакуаційному поїзді.

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