Росіяни окупували село у Харківській області, - DeepState

Також ворог просунувся на Сумщині та Донеччині.

Російські окупаційні війська захопили село у Харківській області та мали успіхи ще у двох областях. Про це повідомляють аналітики порталу DeepState.

Так, зазначається, що ворог окупував село Дегтярне на Харківщині. Крім того, ворожі війська просунулися біля Грабовського у Сумській області на біля Никифоріввки на Донеччині.

Також, за даними DeepState, росіяни мали просування біля Мілаївки. Це село у Біловському районі Курської області.

Як повідомляв УНІАН, аналітики моніторингового проєкту DeepState заявили, що російські окупанти просунулися у Покровську, Мирнограді та поблизу Сіверська.

Усі три міста знаходяться в Донецькій області. Сіверськ окупований російськими загарбниками. З його боку росіяни намагаються наступати в напрямку Слов’янська та Краматорська. Покровськ та Мирноград на мапі DeepState також значаться як "окуповані".

Також командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначав, що російські окупаційні війська прагнуть вийти до населеного пункту Барвінкове Харківської області, щоб блокувати логістику з Дніпра до Краматорська і Слов’янська.

Також речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповідав, що у Купʼянську на Харківщині російські окупанти ще тримають оборону в одному кварталі поблизу середмістя. За його словами, інші "кишені", в яких донедавна були росіяни, вже зачищені українськими військовими.

