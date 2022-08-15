Також росіяни обстрілюють Сумську область.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківську та Сумську області з різних видів зброї.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сумську область росіяни обстріляли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди.

"На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова", - додали у відомстві.

Раніше стало відомо, що на Харківщині знищили дві крилаті ракети "Калібр", випущені російськими окупантами з акваторії Чорного моря.

Влада поки не розглядає варіант примусової евакуації населення з Харкова та підконтрольної частини Харківської області.

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