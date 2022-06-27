Росіяни запустили ТРК "Таврия" після 4-х місяців окупації будівель "Суспільне Херсон".

Кар'єрний ріст по-окупантськи: у захопленому Херсоні так званим "адміністратором" пропагандистського телеканалу "Таврия" призначили колишню прибиральницю.

Про це розповів менеджер херсонської філії "Суспільного" Михайло Сваричевський, приміщення якої ще на початку березня захопили російські загарбники.

Як зазначається у дописі, ім'я колаборантки – Лілія Макарова. Раніше жіночка працювала прибиральницею згідно з договором про надання послуг і жодного відношення, природно, до трудового колективу філії Суспільне Херсон немає.

Профільні "спеціалісти" рашки наскільки профільні, що їм не вистачило мізків перші півтора тижня окупації відключити наш канал, який транслював загальнонаціональний марафон – додав Сваричевський.

Також менеджер Суспільного говорить про те окупанти не знають, що робити з Херсоном та як стримати спротив українців. Проте усвідомлюють, що майбутнього в них немає.

Всюди порожні слова, пропаганда та невдачі: створення каналу, ХНР, референдуми, місцеве управління – додав менеджер філії.

ЗСУ успішно просуваються до Херсона

"Дії наших військ на південному напрямку, в бік Херсона, досить успішні. Окупантам дуже важко. Вже витрачені сили на облаштування другого і третього рубежів оборони, доводиться користуватися запасними, тому що навіть з них ми вже витісняємо ворога. Ми просуваємося", – заявила напередодні керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Водночас, за словами начальника української розвідки Кирила Буданова, перші "видимі результати" контрнаступу ЗСУ на окуповані території Херсонської області будуть вже в серпні.

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