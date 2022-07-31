У ворога в Херсонській області вибухала "гуманітарка", зазначили в СтратКомі армії України.

У Бериславському районі Херсонської області було чути сильний вибух.

Після вибуху на Херсонщині почалася пожежа, повідомив Telegram-канал "Х*евый Херсон".

СтратКом Збройних сил України в месенджері написало, що в Бериславському районі у супротивника вибухала "гуманітарка".

"Бавовна і Селітра вирішили розігріти орків перед нічними концертами і несподівано завітали в Бериславський район. Вибухи "гуманітарки" чути далеко від епіцентру "вечірки", - зазначили у СтратКомі.

Нагадаємо, супротивники рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Ворогам, зокрема, вдалося захопити низку населених пунктів у Херсонській області.

Україну підтримали низка західних країн, в тому числі США надали реактивні системи залпового вогню HIMARS. Озброєння за кілька тижнів використання в нашій країні допомогло знищити понад 30 логістичних об'єктів ворожої армії.

Наприкінці липня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що загарбники побоюються ударів української армії й почали завозити на Херсонщину боєприпаси під виглядом гуманітарної допомоги.

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