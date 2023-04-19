Окупанти тиснуть на місцевих жителів, зазначив перший заступник голови Херсонської облради.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголошує, що на тимчасово окупованій території Херсонщини ситуація для українців "дуже складна".

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на тимчасово окупованій території Херсонщини, у Каховці, Олешках та інших населених пунктах, Соболевський наголосив, що "там дуже складна ситуація для наших людей".

"Тому що посилений тиск на них. І стосовно примусової "паспортизації". Вони (російські окупанти - УНІАН) продовжують тиснути на населення, щоб люди йшли, оформлювали ці паспорти. І обмеження доступу до медичних послуг. Тому що вони говорять людям, що якщо не буде паспорту, не буде полісу обов'язкового медичного страхування російського зразка, то не буде й медичних послуг", - сказав він.

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Крім того, представник облради відзначив і погіршення забезпечення населення речами першої необхідності.

"Продовжують вони тиснути і, в першу чергу, на дітей. Ця "Юнармія", яку вони намагаються створити там, одягаючи діточок у цю військову форму і промиваючи їм мозок, - в цьому плані вони так само дуже сильно працюють", - зазначив Соболевський.

Він також зауважив, що в окремих громадах та населених пунктах на людей здійснюється тиск, щоб вони погоджувалися на так звану евакуацію, а фактично - депортацію, зокрема, до Уфи.

"Вони (окупанти - УНІАН) обіцяють і підтримку, і житлові сертифікати, грошову допомогу. Але ми бачимо, що там охочих фактично немає... Всі чудово розуміють, що це таке", - сказав представник облради.

Новини Херсонської області - сьогодні це варто знати

Захисники України восени 2022 року прогнали росіян з правобережної частини регіону на лівобережу і, зокрема, звільнили Херсон.

Ворог часто обстрілює Херсонську область з різного озброєння, є багато загиблих, постраждалих та руйнувань. Зокрема, 18 квітня унаслідов ворожих обстрілів загинула одна особа, а ще 10 - постраждали.

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