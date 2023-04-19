Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголошує, що на тимчасово окупованій території Херсонщини ситуація для українців "дуже складна".
Відповідаючи на запитання щодо ситуації на тимчасово окупованій території Херсонщини, у Каховці, Олешках та інших населених пунктах, Соболевський наголосив, що "там дуже складна ситуація для наших людей".
"Тому що посилений тиск на них. І стосовно примусової "паспортизації". Вони (російські окупанти - УНІАН) продовжують тиснути на населення, щоб люди йшли, оформлювали ці паспорти. І обмеження доступу до медичних послуг. Тому що вони говорять людям, що якщо не буде паспорту, не буде полісу обов'язкового медичного страхування російського зразка, то не буде й медичних послуг", - сказав він.
Крім того, представник облради відзначив і погіршення забезпечення населення речами першої необхідності.
"Продовжують вони тиснути і, в першу чергу, на дітей. Ця "Юнармія", яку вони намагаються створити там, одягаючи діточок у цю військову форму і промиваючи їм мозок, - в цьому плані вони так само дуже сильно працюють", - зазначив Соболевський.
Він також зауважив, що в окремих громадах та населених пунктах на людей здійснюється тиск, щоб вони погоджувалися на так звану евакуацію, а фактично - депортацію, зокрема, до Уфи.
"Вони (окупанти - УНІАН) обіцяють і підтримку, і житлові сертифікати, грошову допомогу. Але ми бачимо, що там охочих фактично немає... Всі чудово розуміють, що це таке", - сказав представник облради.
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Захисники України восени 2022 року прогнали росіян з правобережної частини регіону на лівобережу і, зокрема, звільнили Херсон.
Ворог часто обстрілює Херсонську область з різного озброєння, є багато загиблих, постраждалих та руйнувань. Зокрема, 18 квітня унаслідов ворожих обстрілів загинула одна особа, а ще 10 - постраждали.