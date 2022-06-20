Через супротивника у неділю на Луганщині було зруйновано десятки будинків, поділилися в обласній військовій адміністрації.

Російські окупанти упродовж неділі, 19 червня, завдали трьох авіаударів навколо міста Лисичанськ Луганської області, у Сєвєродонецьку тривають бої.

У Лисичанську під обстріл потрапили кілька адмінбудівель, поділився у Telegram очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"…Значні руйнування житлового фонду в Гірському, де за 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці - сім...", - зазначив чиновник.

За його словами, супротивник відкривав вогонь з повітря в районах Мирної Долини, Білої Гори та одного зі зруйнованих мостів, який з’єднував Лисичанськ з Сєвєродонецьком.

"…в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників", - додав Гайдай.

Чиновник повідомив, що Лисичанськ та ще низку населених пунктів окупанти обстріляли з реактивної та ствольної артилерії.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася на українську територію й розпочала повномасштабну війну. Окупанти спершу бомбили військові об'єкти, а потім - і цивільні, було багато жертв та постраждалих.

Пізніше вороги пішли у наступ на сході нашої країни, і "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк.

19 червня президент Володимир Зеленський сказав, що на Донбасі тривають наджорстокі бої, але армія України тримається.

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