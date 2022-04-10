Супротивник знову намагався непомітно підкрастися до позицій захисників України, поділилися в МВС.

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли полоненого.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Це уже була четверта спроба наступу рашистів...", - розповів офіцер з позивним Рой, який організовує оборону цієї позиції.

Цього разу окупанти знову спробували непомітно підкрастися до позицій українських бійців.

"Прикордонники щедро пригостили орків свинцем. Від пострілів ті щури почали розбігатися, ще більше наражаючись на кулі захисників України. Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався", - додали в МВС.

Полонений, уродженець Стаханова, зізнався, що з 2019 року служить артилеристом. Правоохоронці з'ясовуватимуть чи причетний він до обстрілів мирних українців.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці увірвалися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував мирні міста Луганської області - Сєвєродонецьк і Рубіжне.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляло, що 9 квітня супротивник здійснив три атаки, і українські військовослужбовці знищили три танки, гелікоптер та літак окупантів.

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