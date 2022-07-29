У Маріуполі мешканці окупованого російськими загарбниками міста змушені жити на вулиці.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Люди на ЖМР 17 в районі колишнього кінотеатру "Savona" змушені продовжувати влаштовувати свій побут на вулиці. Поки окупанти сиплють обіцянками та красивими тезами про "маневренное жилье", маріупольці облаштовують після знесення домів нові квартири в бесідках просто неба", - розповів він.
На опублікованому відео можна побачити, що ліжка поставили у вуличних бесідках, а столи стоять просто на вулиці.
Крім того, окупанти збільшили ціну не перепоховання тіл - тепер за нього треба заплатити 35 тисяч гривень. Водночас так звані МВД та МЧС взагалі відмовляються вивозити тіла померлих від природних причин безплатно.
"Тому одинокі люди після смерті залишаються у квартирах та домівках. Прямо на зараз за адресою вул. Троїцька 71, кв. 69 четвертий день в закритій квартирі знаходиться труп людини. При повному ігноруванні влади окупантів", - відзначив Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що мер Маріуполя Вадим Бойченко спрогнозував, коли вдасться звільнити місто від загарбників.