Маріуполець розповів, як безуспішно шукав допомоги для рідного міста у Червоному Хресті / фото REUTERS

Анонімний маріуполець поділився історією про те, як він намагався домогтися допомоги для рідного міста від Червоного Хреста. Українець зміг провести переговори з керівництвом місії ЧХ в Україні, які виявилися безрезультатними.

Як передає портал 0629, влада нашої держави вели переговори з Червоним Хрестом у дипломатичних рамках. А маріуполець вирішив діяти в якості приватної персони — такий статус давав більше можливостей. Він отримав схвалення в Офісі президента, де також обговорив питання, які потрібно підняти на зустрічі з представниками організації.

Українцець спочатку дістався до Женеви, де розташований головний офіс Червоного Хреста. Звідти його направили в Будапешт на зустріч з керівником місії ЧХ в Україні.

Переговори тривали три години, і маріуполець реалістично описував ситуацію в місті. Ось що вдалося дізнатися за результатами зустрічі:

  • Самостійно Червоний Хрест не організовує гуманітарні коридори. Потрібен посередник — третя сторона, якою ЧХ не буде.
  • На запитання, хто може бути нейтральною стороною, відповіли: Анкара, Ізраїль чи інші. Потрібно шукати варіанти і домовлятися.
  • Повітряна і морська евакуації не розглядаються — у ЧХ немає такої компетенції.

Після переговорів маріупольця попросили залишити контакти, мовляв, з ним зв'яжуться. Відповідь українцю прийшла тільки 11 березня. У листі було сказано наступне:

  • У ЧХ немає програми і можливостей для допомоги сім'ям і громадянам, які хочуть покинути країну.
  • Червоний Хрест може тільки порадити всім, хто опинився в районі бойових дій, сховатися.
  • Співробітники ЧХ не можуть пересуватися через заблоковані дороги і небезпеку. Як тільки небезпека пройде, ЧХ "буде оцінювати потреби і реагувати якнайкраще", щоб підтримати людей.

Через чотири дні після отримання маріупольцем листа Червоний Хрест покинув Маріуполь.

Раніше стало відомо, що Україна — це найбільша операція організації. Для допомоги нашій країні ЧХ отримала бюджет у розмірі $267 мільйонів.

Вчора, 25 березня, ЧХ оголосила про відкриття представництва в Ростові-на-Дону. Це рішення було прийнято, незважаючи на заяви української влади про примусову депортацію наших громадян в РФ і Білорусь.

Війна Російської Федерації проти України

  • Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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