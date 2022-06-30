Розселяти людей при виселені планують у незайняті вцілілі квартири.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про плани російських окупантів щодо знесення пошкоджених будинків в місті.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. Знесення будинків. За повідомленням наших джерел, окупанти ухвалили рішення щодо фактичного порядку знесення та ремонту пошкоджених будинків", - зазначив Андрющенко.

Так, розселяти людей при виселені планують в незайняті вцілілі квартири. Інвентаризацію залишків житлового фонду цих квартир будуть проводи під виглядом "огляду будинку".

"Квартири, де не з'явиться власник протягом трьох місяців, будуть визнані безхазяйними та стануть власністю Маріуполя. Фактично це єдиний реальний житловий фонд, яким будуть оперувати окупанти без казок про "відбудову", - зауважив радник мера.

Водночас, якщо з'являться власники квартир, де вже мешкають люди, - власників будуть розселяти в інше вільне житло. "Право власності - ні, не чули", - наголосив він.

Андрющенко також додав, що розселення маріупольців у бетонні модулі планується не раніше серпня. "Людей заселять без внутрішнього оздоблення. Голі стіни", - підкреслив радник мера.

Він також зауважив, що організація зберігання особистих речей та меблів мешканців не планується. "Ваші скарби - ваша проблема. Враховуючи відсутність будь-яких складів, окрім військових, люди будуть змушені залишати меблі або в квартирах, або на вулицях. Фактично залишаючись без нічого", - наголосив Андрющенко.

Початок активної фази знесення будинків, додав він, планується з другої декади липня. Першого липня буде оприлюднено загальний перелік будинків під знесення.

"Але коли який саме буде знесено - будуть вирішувати в залежності від скандальності ситуації та наявності реальних мешканців. Чим менше мешканців, тим скоріше знесення", - констатував радник.

Раніше у міжнародній організації Amnesty International дійшли висновку, що росіяни свідомо обстріляли драмтеатр Маріуполя, попри те, що знали, що там ховалися люди.

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