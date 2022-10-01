Російські загарбники випустили по Нікополю понад 30 снарядів, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель.
Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.
"Росіяни ударили по двох районах - Нікопольському та Синельниківському. Нікопольський накрили "Градами" та важкою артилерією п’ять разів. Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило. У місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад 1 тис. сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії", - зазначив голова ОВА.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах теж минулося без постраждалих.
У Великомихайлівській громаді Синельниківського району також без жертв та постраждалих. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
Резніченко додав, що в інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно.
Ситуація на дніпропетровщині - останні новини
РФ з початку повномасштабної агресії, яка стартувала рано вранці 24 лютого, вже не раз обстрілювала військові та цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, були жертви, руйнування й постраждалі.
Останнім часом під обстрілами ворожої артилерії часто опиняється Нікопольський район.
30 вересня внаслідок нічного удару по Дніпру знищено транспортне підприємство: згоріло 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті внаслідок удару також понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Загинуло три людини.