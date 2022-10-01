Російські війська п’ять разів обстріляли Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню "Град" та важкої артилерії.

Російські загарбники випустили по Нікополю понад 30 снарядів, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Росіяни ударили по двох районах - Нікопольському та Синельниківському. Нікопольський накрили "Градами" та важкою артилерією п’ять разів. Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило. У місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад 1 тис. сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії", - зазначив голова ОВА.

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У Марганецькій та Червоногригорівській громадах теж минулося без постраждалих.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району також без жертв та постраждалих. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Резніченко додав, що в інших районах ніч минула без атак і на цю хвилину спокійно.

Ситуація на дніпропетровщині - останні новини

РФ з початку повномасштабної агресії, яка стартувала рано вранці 24 лютого, вже не раз обстрілювала військові та цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, були жертви, руйнування й постраждалі.

Останнім часом під обстрілами ворожої артилерії часто опиняється Нікопольський район.

30 вересня внаслідок нічного удару по Дніпру знищено транспортне підприємство: згоріло 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті внаслідок удару також понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Загинуло три людини.

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