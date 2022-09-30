Пошукову операцію на місці удару рятувальники завершили.

У Дніпрі під завалами знайшли тіло третього загиблого внаслідок російського удару по автотранспортному підприємству.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Рятувальники знайшли тіло третього загиблого під час атаки на транспортне підприємство Дніпра", - написав Резніченко.

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Голова ОВА зазначив, що пошукова операція завершена.

"Цієї ночі російський "Іскандер" убив у місті трьох людей, п’ятьох поранив", - зазначив він.

Також Резніченко оприлюднив фотографії зруйнованого підприємства.

"Це все, що лишилося від АТП у Дніпрі, яке ще учора перевозило містян. Російський "Іскандер" зруйнував мирне підприємство. У своєму зведенні Міноборони країни-терористки відзвітувало, що знищило у Дніпрі цех зі збору українських тактичних ракет… Такі запущені хвороби успішно лікує лише ЗСУ. Стоїмо!", - прокоментував він.

Новий удар по Дніпру

30 вересня внаслідок нічного удару по Дніпру знищено транспортне підприємство: згоріло 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.

Спочатку повідомлялось про одного загиблого та п’ятьох поранених людей. Потім стало відомо, що під завалами знайшли тіло другого загиблого.

У місті внаслідок удару також понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

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