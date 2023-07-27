Особа жінки встановлюється.

У ніч на 23 липня російські окупанти завдали по Одесі жахливого ракетного удару, внаслідок якого одна людина – 49-річний охоронець ресторану, розташованого у Будинку вчених – загинула.

За чотири дні після атаки було знайдено ще одну жертву, повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

"Загиблу жінку знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вулиці Парковій", – повідомили у мерії. Наразі особа загиблої встановлюється.

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Згадана вулиця розташована на значній відстані від історичного центру, на який вночі 23 липня прийшовся основний ракетний удар.

Атака російської армії по Одесі 23 липня - що треба знати

У ніч на 23 липня російські військові завдали по Одесі масований удар ракетами різного типу. Внаслідок цієї атаки на мирне місто постраждало понад 20 людей (серед них чотири дитини), із яких 17 було госпіталізовано, у тому числі – трьох дітей. Одна людина загинула.

Російські ракети влучили, зокрема в історичний центр міста, який включено до списку ЮНЕСКО. Також через ворожу атаку постраждали інші райони Одеси. Загалом пошкоджень та руйнацій зазнало понад 60 будівель, серед яких приблизно три десятки пам’яток архітектури. Постраждали житлові будинки, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених, будівля консульства Греції тощо.

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