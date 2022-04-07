Ворог з артилерії обстріляв житлові будинки, зазначив очільник Луганської ОВА.

У Рубіжному Луганської області два житлових будинки зайнялися після обстрілу з боку російських окупантів, ще під одним завалило людей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганщини. Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися - всі мешканці живі", - розповів він.

За словами Гайдая, через обстріли у сєвєродонецькій лікарні зайнявся дах і будівля зазнала значних пошкоджень.

Він зазначив, що після вчорашнього обстрілу у всьому місті десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі та гаражі.

"Також під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого увірвалася в Україну.

Супротивник спершу атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, обстрілював Рубіжне.

Екс-мер міста Сергій Хортів перейшов на бік окупантів, передавав їм дані про людей з проукраїнською позицією, але його плани вдалося порушити.

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