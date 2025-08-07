Окупанти почали ховати дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції.

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники знищили кілька радіолокаційних станцій РФ, також уражено десантний катер. Про це розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

"Ворожі РЛС у куполах, десантний катер, база ППО на Ай-Петрі ― чергова здобич розвідників у Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває ― ухиляючись від російських ракет, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 "БК-16", а також спалили три російські радіолокаційні станціі – "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1" та 96Л6Е.

Відео дня

"Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції. Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А)", - наголошують розвідники.

Фахівці ГУР оприлюднили відповідне відео, на якому можна побачити віртуозну роботу спецпідрозділу "Примари".

Глибокі удари по російських об'єктах в Криму

Нагадаємо, нещодавно речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, що у тимчасово окупованому Криму Сили оборони розносять системи протиповітряної оборони Росії, але росіяни досить швидко відновлюють нестачу.

За його словами, щільність ППО в Криму у росіян набагато вища, ніж на території самої РФ – це видно за результатами об’єктивного контролю на основі того, що відбувається в Росії. Проте загарбники продовжують підтримувати таку щільність тому, що для них дуже важливо зберегти Кримський міст.

